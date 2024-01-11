В США впервые проведут казнь заключенного с помощью азота

Власти американского штата Алабама планируют впервые казнить заключенного с помощью чистого азота 25 января. Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают адвокаты заключенного, этот метод отличается жестокостью. По их словам, власти штата используют их подзащитного в качестве "испытуемого" для нового метода казни.

Заключенный Кеннет Смит был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Вместе с сообщником он получил за убийство $1 тыс. Сообщник был казнен в 2010 году. Самого Смита также пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но он пережил попытку исполнения смертного приговора.

По словам генпрокурора штата, семья убитой "ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие".

Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась. Власти Алабамы разрешили применять этот метод только в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.