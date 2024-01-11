Президент Румынии может стать кандидатом на пост главы Евросовета

Президент Румынии Клаус Йоханнис намерен бороться за пост главы Евросовета в связи с тем, что действующий председатель Шарль Мишель в июне уйдет в отставку. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, президентские полномочия Йоханниса истекают в конце 2024 года, он не планирует выдвигаться на второй срок. Однако его шансы стать главой Евросовета могут уменьшиться в том случае, если председателем Еврокомиссии останется Урсула фон дер Ляйен, поскольку они представляют одну и ту же Европейскую народную партию.

Ранее газета Politico сообщила, что досрочный уход Мишеля с поста главы Евросовета для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП) может отдать председательство в этой структуре венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, так как Венгрия будет возглавлять Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря, отмечает европейское издание газеты. СМИ также сообщали о том, что в качестве кандидатов на пост главы Евросовета рассматриваются бывший премьер Италии Марио Драги и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Мишель 6 января подтвердил бельгийским СМИ, что возглавит список от своей либеральной франкоязычной бельгийской партии "Реформаторское движение" на выборах в Европарламент. Это решение вызвано как острыми электоральными проблемами у партии, так и завершающимся сроком его полномочий, а также необходимостью найти новое место в политике для продолжения карьеры.

В случае избрания депутатом, которое ему практически гарантировано, Мишель сможет претендовать на пост главы Европарламента, его заместителя или как минимум на лидерство во фракции либералов. Прецедентов досрочной отставки председателя Евросовета еще не было. Сама должность была создана только в 2009 году, и до Мишеля ее занимали только два человека, которые оставались на своем посту до истечения полномочий. Подобные отставки в связи с выборами часто позволяют себе члены Еврокомиссии, но не руководители ключевых структур ЕС.