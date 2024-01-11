https://news.day.az/world/1628609.html ВМС Британии сообщили о проникновении неизвестных на судно в Оманском заливе
ВМС Британии сообщили о проникновении неизвестных на судно в Оманском заливе
Неизвестные совершили несанкционированное проникновение на судно в Оманском заливе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
"UKMTO получил сообщение о проникновении посторонних лиц на судно около 3:30 <...> (7:30 по бакинскому времени)", - говорится в сообщении на странице центра в X (ранее Twitter).
В заявлении центра также указано, что с судном не удается установить связь, проводится расследование.
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