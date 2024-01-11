https://news.day.az/world/1628614.html Разведка Ирана провела аресты в связи с терактом в Кермане
Разведка Ирана провела аресты в связи с терактом в Кермане
Министерство разведки исламской республики сообщило о задержании 35 человек по подозрению в организации теракта в Кермане 3 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информировали иранские СМИ.
По его сведениям, подозреваемые были задержаны в нескольких провинциях.
Ведомство также сообщило, что руководитель операции незаконно проник на территорию страны через юго-восточные границы и покинул исламскую республику за два дня до теракта. Помимо руководства операцией он также занимался изготовлением самодельных взрывных устройств.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре