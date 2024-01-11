Разведка Ирана провела аресты в связи с терактом в Кермане

Министерство разведки исламской республики сообщило о задержании 35 человек по подозрению в организации теракта в Кермане 3 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информировали иранские СМИ.

По его сведениям, подозреваемые были задержаны в нескольких провинциях.

Ведомство также сообщило, что руководитель операции незаконно проник на территорию страны через юго-восточные границы и покинул исламскую республику за два дня до теракта. Помимо руководства операцией он также занимался изготовлением самодельных взрывных устройств.

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