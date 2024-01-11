Пекин назвал первую "красную линию" в отношениях с Вашингтоном

Тайваньский вопрос представляет собой важнейший из коренных интересов Китая, а также является первой "красной линией" в отношениях с Вашингтоном, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе - местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства", - ответила она на просьбу прокомментировать заявления США о том, что они выступают против любого вмешательства в выборы на Тайване, а также сообщения, что это заявление якобы было предупреждением Пекину.

Мао Нин отметила, что Вашингтон открыто делает безответственные замечания по поводу выборов в регионе, со своей стороны "Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против".

"Я хочу подчеркнуть, что тайваньский вопрос является важнейшим из коренных интересов Китая и первой "красной линией" в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", подчеркнула дипломат и добавила, что Пекин "примет решительные и эффективные меры для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности".

Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань (парламент острова) состоятся 13 января. За кресла главы и замглавы администрации острова поборются три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Главу администрации выбирают всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен.

Ранее директор Американского института на Тайване Сандра Одкирк заявила, что остров подвергся серьезным кибератакам, которые якобы были попыткой разрушить "демократическую систему", она также обвинила материковый Китай в намерении вмешаться в выборы на Тайване в 2024 году.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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