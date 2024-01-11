США обвинили Россию и Китай в развертывании средств противодействия GPS

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс утверждает, что Китай и Россия осуществляют развертывание средств, которые могут быть использованы против GPS и других систем в космосе, якобы стремясь ослабить американский военный потенциал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая в штате Колорадо, она заявила, что "сегодня, как никогда ранее, космос является неотъемлемой частью военных операций". "И наши соперники это знают. Они понимают, в какой степени американский образ жизни и методы ведения войны США зависят от мощи в космосе, и они хотят подорвать наше преимущество в этой сфере", - сказала заместитель шефа Пентагона, чье выступление транслировалось на сайте Петагона. По ее версии, с этой целью Китай "быстро наращивает космический и противокосмический потенциал и интегрирует его в более общую стратегию", чтобы "бросить вызов" силам США. "Вот почему Россия прибегала к угрозам в сфере противодействия космическим средствам в рамках попыток подорвать интересы США, их союзников и партнеров", - утверждала Хикс.

"Россия и Китай развивают свои военные доктрины так, чтобы они в большей степени касались космоса. Они развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других жизненно важных систем в космосе. И мы видели, что обе страны проводят операции против нас и наших союзников с целью уменьшения наших преимуществ в космосе", - утверждала заместитель министра обороны США.

По версии Хикс, Москва и Пекин стремятся "превратить космос в сферу ведения боевых действий". "Но я хочу подчеркнуть, что конфликт не является неизбежным как в космосе, так и где-либо еще. И США стремятся предотвратить конфликт путем сдерживания, давая нашим противникам понять, что цена агрессии сильно превысит любые возможные выгоды", - заверила заместитель главы американского военного ведомства. Ее выступление было приурочено к смене главы Космического командования Вооруженных сил США. Джеймса Дикинсона на этом посту сменил Стивен Уайтинг.

Хикс также привела данные, согласно которым Китай "в 2023 году вывел на орбиту 240 полезных грузов". "В то же время наша страна вывела их более чем в 10 раз больше - свыше 2,5 тыс. полезных грузов", - добавила она.

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