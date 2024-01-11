Колумбия направила вооруженные силы на охрану границы с Эквадором

Колумбия разворачивает свои войска на земле, воде и в воздухе на границе с Эквадором, который столкнулся с вооруженными беспорядками и бунтами в тюрьмах. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Колумбии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В координации с властями Эквадора мы проводим операции по обеспечению безопасности на границе. Мы развертываем силы на земле, воде и в воздухе, которые при поддержке национальной полиции [Колумбии] предотвратят преступные действия, которые могут произойти на границе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в "X" (ранее Twitter).

Ранее президент Колумбии Густаво Петро выразил готовность помочь Эквадору, если власти страны обратятся с соответствующей просьбой.

9 января президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Televisi n, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях вспыхнули бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

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