Турецкие спецслужбы провели рейд против террористов

В 16 турецких провинциях против ИГИЛ была проведена операция под названием "Герои-40".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Сообщается, что в ходе операции были задержаны 70 подозреваемых.

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