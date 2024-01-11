https://news.day.az/world/1628683.html Турецкие спецслужбы провели рейд против террористов
Турецкие спецслужбы провели рейд против террористов
В 16 турецких провинциях против ИГИЛ была проведена операция под названием "Герои-40".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
Сообщается, что в ходе операции были задержаны 70 подозреваемых.
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