The Washington Post констатирует ослабление демократии в США

Газета The Washington Post, указывая на рост насильственных угроз в адрес американских чиновников, предупредила об ослаблении демократии в США.

Как передает Day.Az, в опубликованной изданием статье отмечается, что на прошлой неделе широкомасштабные угрозы взрыва привели к эвакуации более десятка государственных зданий в Коннектикуте, Джорджии, Кентукки, Мичигане, Миннесоте, Миссисипи, Монтане, Висконсине и многих других городах США.

Федеральные власти арестовали мужчину за угрозу убить конгрессмена и его детей. Тейлор Грин и Брэндон Уильямс, два члена Палаты представителей США от Республиканской партии, также столкнулись с угрозами в Рождество. В последние годы (особенно после выборов 2020 года) в США участились злонамеренные действия такого рода.

По данным The Washington Post, госсекретарь штата Мэн и судья Верховного суда Колорадо, которые недавно признали Дональда Трампа не имеющим права участвовать в выборах в этих штатах, столкнулись с волной угроз в свой адрес.

Газета привела заявления генерального прокурора США Меррика Гарленда и судьи Верховного суда штата Висконсин Джилл Каровски, которые назвали волну угроз в адрес государственных и федеральных служащих "крайне тревожной" на фоне предвыборной кампании в США 2024 года, и процитировала Стивена Левицкого, профессора Гарвардского университета, который предупредил об ослаблении демократии в Соединенных Штатах и написал: "Повсеместное политическое насилие (после бунта 6 января) означает, что люди не ощущают себя в безопасности, потому что в то же время мы являемся свидетелями того, как "мы широко распространяем виртуальное насилие в социальных сетях".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!