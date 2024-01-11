Пашиняну доложили о бушующей в стране наркоэпидемии
В Армении за 11 месяцев 2023 года число выявленных случаев незаконного оборота наркотиков возросло в 2,5 раз или на 2354.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщалось в ходе итогового совещания в МВД с участием премьера Никола Пашиняна.
В общей сложности за отчетный период было выявлено 3799 случаев контрабанды наркотиков, из них 2287 - это случаи реализации запрещенных веществ.
В январе-ноябре прошлого года правоохранители выявили 465 случаев незаконного оборота наркотиков с помощью интернет-площадок. Раскрыто 650 виртуальных "магазинов" и 35 "каналов", занимающихся продажей наркотиков.
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