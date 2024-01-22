Вокруг Джакарты построят стену из искусственных островов

Вокруг столицы Индонезии будет возведена "Великая морская стена". Благодаря ей, как сообщает Bloomberg, власти надеются спасти Джакарту от затопления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, объект будет представлять собой 17 искусственных островов общей протяженностью в 24 километра, насыпанных у северного побережья страны.

Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангг Хартарто сообщил, что строительство будет вестись до 2040 года и пройдет в три этапа, однако Министерство обороны страны допускает, что строительство затянется на 40 лет. Уже известно, что два первых этапа потребуют около 10, 5 миллиарда долларов.

Данный проект Индонезия обсуждает уже более 10 лет. При этом Джакарта признана самым тонущим мегаполисом в мире. Каждый год столица опускается на 25 сантиметров, а паводки из-за приливов поднимаются на 200 сантиметров. Наводнения дорого обходятся государству уже сейчас - стихия забирает у правительства десятки миллиардов долларов ежегодно. Согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет наводнений станет еще больше, а уже 2050 году треть города рискует оказаться под водой.

Кроме морской стены замедлению затопления Джакарты может способствовать ограничение добычи подземных вод. Кроме того, в джунглях Борнео идет строительство нового города - Нусантара, который, как планируют власти, сможет заменить утонувшую столицу.

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