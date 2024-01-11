https://news.day.az/world/1628704.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги первый раз за сутки сработали на севере Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении.
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