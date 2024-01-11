На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги первый раз за сутки сработали на севере Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении.

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