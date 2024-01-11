На Филиппинах заявили, что США перебросили запасы топлива на случай конфликта с Китаем

США перебросили крупный запас топлива со своей военной базы на Гавайях на Филиппины, чем вызвали подозрения законодателей страны в подготовке к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Manila Times со ссылкой на сенатора парламента Филиппин Марию Хосефу Айми Маркос.

По ее словам, данные нескольких международных морских трекеров подтверждают, что зарегистрированный в США танкер Yosemite Trader прибыл 9 января с крупным запасом нефти из Перл-Харбора на территорию Филиппин. В связи с этим Маркос потребовала от филиппинских властей разъяснений, поскольку, по словам законодателя, залив "Субик не подпадает под Соглашение о расширенном сотрудничестве" Филиппин с США в области обороны. По ее мнению, "необъяснимое молчание" властей обеих стран по этому вопросу "только усиливает подозрения в заготовке военных запасов в стране на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США вокруг Тайваня".

По данным газеты, посольство США на Филиппинах подтвердило, что на территории азиатской страны были размещены 39 млн галлонов (148 млн л) топлива Военно-морского флота США.

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