https://news.day.az/world/1628735.html ВМС Ирана задержали американский танкер
ВМС Ирана задержали американский танкер
ВМС Ирана задержали американский нефтяной танкер.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, танкер задержан в Оманском заливе.
Отметим, сегодня утром Управление морских торговых операций Великобритании при британских военно-морских силах сообщило, что на борт судна у берегов Оманского залива "без разрешения" поднялись лица в военном обмундировании, после чего связь с танкером была потеряна.
Затем танкер сменил курс, и направился в сторону территориальных вод Ирана.
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