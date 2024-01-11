ВМС Ирана задержали американский танкер

ВМС Ирана задержали американский нефтяной танкер.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, танкер задержан в Оманском заливе.

Отметим, сегодня утром Управление морских торговых операций Великобритании при британских военно-морских силах сообщило, что на борт судна у берегов Оманского залива "без разрешения" поднялись лица в военном обмундировании, после чего связь с танкером была потеряна.

Затем танкер сменил курс, и направился в сторону территориальных вод Ирана.

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