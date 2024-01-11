Исчезновение США является лучшим сценарием для Европы, поскольку Вашингтон постоянно устраивает войны, привносит хаос и препятствует сближению европейцев с Россией. Такое мнение выразил французский историк и антрополог Эммануэль Тодд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В противоположность тому, что принято считать, говоря "что с нами будет, когда США перестанут нас защищать?", я считаю, что в этом случае мы придем к миру. Настанет мир! Лучшее, что может случиться с Европой, - это исчезновение США", - сказал ученый.

Тодд также назвал Штаты заинтересованной стороной в разрыве сотрудничества между Россией и странами Евросоюза. "Это геополитика американского террора. В этой войне Запад проиграет. США придется отказаться от имперских амбиций", - добавил он.

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