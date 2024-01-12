https://news.day.az/world/1628769.html В Турции назвали дату ввода в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую"
В Турции назвали дату ввода в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую"
Первый реактор строящейся в Турции АЭС "Аккую" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
"Первый реактор АЭС "Аккую" планируют ввести в эксплуатацию в этом году", - сказал министр.
Отметим, что что АЭС "Аккую" является первой атомной электростанцией в Турецкой Республике, построенной российской госкорпорацией "Росатом". Мощность каждого блока АЭС составит 1200 МВт.
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