В Турции назвали дату ввода в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую"

Первый реактор строящейся в Турции АЭС "Аккую" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

"Первый реактор АЭС "Аккую" планируют ввести в эксплуатацию в этом году", - сказал министр.

Отметим, что что АЭС "Аккую" является первой атомной электростанцией в Турецкой Республике, построенной российской госкорпорацией "Росатом". Мощность каждого блока АЭС составит 1200 МВт.

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