ЕС ведет переговоры о проведении военной операции в Красном море

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность проведения собственной военно-морской операции на фоне продолжающихся атак йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По их информации, на этой неделе страны - члены ЕС ведут переговоры о готовности покрыть расходы операции и предоставить корабли для ее проведения. Окончательное решение по этим вопросам может быть принято 22 января на встрече министров иностранных дел стран-участниц ЕС. Как сообщили источники, Германия выразила желание участвовать в операции.

Агентство отметило, что остается неясным то, как операция ЕС будет соотноситься с миссией Prosperity Guardian, которую формируют власти США.

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