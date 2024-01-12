Белый дом не видит оснований для обвинения Израиля в геноциде

Соединенные Штаты не видят никаких юридических оснований для обвинения Израиля в геноциде в секторе Газа.

Такую позицию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы неоднократно заявляли, что считаем обвинения в данном случае необоснованными, что нет никаких оснований для обвинения Израиля в геноциде", - сказал Кирби. Отвечая на вопрос, примут ли США решение Международного суда ООН в случае признания действий Израиля геноцидом или попытаются заблокировать принятие мер в отношении еврейского государства, представитель Белого дома отметил, что не будет забегать вперед. "Я не собираюсь строить гипотезы или опережать процесс. Мы ясно выразили свою точку зрения по конкретному делу, а также свое мнение относительно поддержки Израиля, когда он защищает себя", - подчеркнул он.

Чиновник добавил, что США не видят признаков нарушения военного законодательства со стороны Израиля, несмотря на большое число жертв среди гражданского населения сектора Газа. "Слишком много жертв среди гражданских, мы уже говорили об этом. Мы хотим, чтобы они [Израиль] приняли меры, чтобы уменьшить это число. Но нет никаких доказательств того, что они преднамеренно и умышленно нарушают законы ведения вооруженных конфликтов", - сказал он.

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