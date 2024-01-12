Трамп выступил с заключительным словом в суде

Бывший президент США Дональд Трамп воспользовался разрешением на заключительное слово, чтобы заявить о свой невиновности, обвинить следствие в мошенничестве, а действующего американского лидера Джо Байдена - в политическом преследовании.

О том, что судья Артур Энгорон все же разрешил Трампу выступить на заседании по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization, сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Факты таковы: финансовая отчетность безупречна, а выступающих против нас свидетелей нет. Банкам были выплачены все их деньги", - сказал Трамп. Экс-президент назвал разбирательство "охотой на ведьм" и заявил, что он невиновен, и его преследует "человек, баллотирующийся в президенты". "Происходящее здесь - это мошенничество в мой адрес. Они хотят быть уверенными, что я не смогу снова победить, это отчасти является вмешательством в выборы", - уверен Трамп.

Ранее Энгорон запретил Трампу произнести заключительную речь, так как он отказался придерживаться правил. В частности, экс-главе США запретили "комментировать вопросы, которые не имеют отношения к делу", "произносить предвыборные речи", а также ставить под сомнение деятельность судьи, его помощников, генпрокурора и судебную систему в целом.

В итоге судья разрешил Трампу выступление длиной в несколько минут. Как отмечает CNN, он говорил на протяжении пяти минут и обошелся без критики в адрес судьи и его помощника. Вынесение вердикта по делу ожидается в течение нескольких недель.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии генпрокурора штата Нью-Йорк, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, ряда офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

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