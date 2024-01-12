Во Франции объявили новый состав правительства

Новый состав правительства был обнародован Елисейским дворцом спустя два дня после назначения премьер-министром 34-летнего Габриэля Атталя.

Как сообщает Day.Az, список министров зачитал глава администрации президента Франции Алекси Колер во время оглашения нового состава правительства.

Свои посты сохранили министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Ле Мэр и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Министром Вооруженных сил Франции остается Себастьен Лекорню.

Одним из главных изменений стало назначение нового министра иностранных дел - Стефана Сежурне, который сменил на этом посту Катрин Колонна. Согласно предварительному списку, который огласил Колер, она не получила другого назначения в правительстве. Впрочем, аналитики не связывают с нынешним назначением каких-то заметных перемен во внешней политике Франции, которая фактически остается прерогативой Елисейского дворца.

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