США и Великобритания атаковали хуситов в Йемене

Ударами высокоточных боеприпасов США и Великобритании по повстанцам "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене уничтожены множество целей.

Как передает Day.Az, об этом на специальном брифинге для журналистов заявил представитель ВС США.

По его словам, "это удар, осуществленный совместно с вооруженными силами США и Великобритании по силам хуситов в Йемене". Поддержку им оказали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. По словам представителя американской армии, в результате ударов "уничтожено множество объектов в Йемене, находящихся под контролем хуситов".

"Использовались высокоточные боеприпасы для поражения целей и минимизации сопутсвующего ущерба", - добавил он. Он отметил, что цель заключалась в том, чтобы "лишить хуситов возможности атаковать военно-морские суда, в том числе торговые суда и военные корабли".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!