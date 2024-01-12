Хуситы пригрозили атаковать американские и британские базы

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесет удар по базам США и Великобритании, если две страны увеличат масштабы военных операций.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер.

"Если Вашингтон и Лондон расширят военные операции, мы нанесем удар по их базам в регионе", - сказал он.