Что известно об ударах США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу нанесли удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). По заявлениям представителей двух западных государств, были поражены места дислокации ракет, беспилотников и радиолокационные станции хуситов. Данных о пострадавших нет.

ТАСС собрал основное, что известно о ситуации.

С чего все началось

После обострения палестино-израильского конфликта хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Вечером 11 января журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил на своей странице в X (ранее Twitter), что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак обсудит с кабмином возможный ответ западной коалиции на действия "Ансар Аллах" в Красном море. Ближе к ночи журналист сообщил, что Великобритания и США нанесут удары по Йемену "в ближайшее время".

Хуситы заверили, что предпримут ответные действия в случае, если США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену.

Удары по позициям движения

Телеканал Al Hadath сообщил, что вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по позициям хуситов рядом с портовым городом Ходейда, расположенным на западе страны, со стороны Красного моря. Reuters со ссылкой на американских чиновников также сообщил об ударах.

По данным Al Hadath, взрывы произошли в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дамар.

Телеканал Sky News Arabia заявил, что международный аэропорт в Сане подвергся сильной бомбардировке.

По данным американского телеканала NBC News, американские и британские военные нанесли удары c кораблей крылатыми ракетами Tomahawk.

Согласно информации Reuters, удары по позициям хуситов наносились с самолетов, кораблей и подлодок.

Американский чиновник сообщил Al Jazeera, что "американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей". Целями ударов были "радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения".

CNN со ссылкой на источники сообщил, что американские и британские военные нанесли удары по более чем 10 объектам хуситов в Йемене.

Заявления Байдена и Сунака

Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море.

Американский лидер сообщил, что удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Лидеры США и Великобритании отметили, что удары носили "оборонительный характер".

Премьер Великобритании призвал хуситов прекратить обстрелы гражданских судов и принять шаги по снижению напряженности.

Вашингтон не исключает дополнительных мер в ответ на действия хуситов в Йемене для защиты своих вооруженных сил и свободы международной торговли.

Пораженные цели

ВВС Великобритании нанесли удары по двум объектам "Ансар Аллах": аэродрому в Аббсе и площадке для запуска беспилотников в Бани.

По заявлению представителя американской администрации высокого ранга, США, Великобритания и их партнеры нанесли в Йемене удары, в частности, по местам дислокации ракет, радиолокационным станциям и беспилотным летательным аппаратам. Он также оценил ущерб хуситам как значительный, однако не привел никаких подробностей на брифинге.

Реакция

Представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер заявил телеканалу Al Jazeera, что движение нанесет удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий.

Как заявил замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази, Лондон и Вашингтон "должны быть готовы заплатить высокую цену" за массированные удары по Йемену. Заместитель руководителя пресс-службы движения Насреддин Амер отметил, что вооруженные силы страны дадут ответ.

Представитель администрации США сообщил на брифинге, что прямых ответных шагов хуситов пока не последовало.

Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену.

Саудовская Аравия призвала к сдержанности и предотвращению эскалации в регионе.

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