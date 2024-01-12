В США заявили, что выбирали цели в Йемене так, чтобы не попасть по гражданским

США при выборе целей удара по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене старались свести к минимуму опасность сопутствующего ущерба в том числе для гражданского населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил представитель американских вооруженных сил на специальном брифинге для журналистов.

Он пояснил, что военным еще предстоит детально оценить, насколько успешным был нанесенный удар, а также установить, был ли причинен какой-либо сопутствующий ущерб. "Могу подчеркнуть, что цели специально выбирались таким образом, чтобы свести к минимуму опасность сопутствующего ущерба", - отметил он.

"Мы ни в коем случае не целились по гражданским населенным центрам", - отметил представитель американских ВС, подчеркнув, что удары были нанесены "высокоточным оружием по конкретным целям в конкретных местах".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!