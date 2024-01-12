Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по Йемену
Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН 12 января на фоне атак США и их союзников на объекты хуситов в Йемене.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в постоянном представительстве России в ООН.
"Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену", - говорится в сообщении.
Отметим, что США и их союзники нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили нанесение военными серии ударов по хуситам в Йемене.
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