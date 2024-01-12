Блинкен сообщил о расширении антироссийских санкций

США расширили санкционный список против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Согласно заявлению Блинкена, под санкции попали лица "причастные к передаче России и тестированию баллистических ракет из КНДР".

В частности, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список директора 224-го летного отряда (дочерняя структура Минобороны России) Владимира Михейчика, а также три самолёта командования военно-транспортной авиации России - два Ил-76 (бортовые номера - RF-78 757 и RF-86 898) и один Ан-124 (RF-82 011).

Также Минфин ввёл рестрикции в отношении двух компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России. Под санкции попали полигон Вооружённых сил России Ашулук и военно-исследовательский комплекс Владимировка, расположенные в Астраханской области.

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