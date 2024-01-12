Законодатели США разошлись в оценках ударов США по Йемену

Члены Конгресса США разошлись во мнениях относительно необходимости авиаударов, нанесенных США и их союзниками по Йемену, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Группа прогрессивных законодателей-демократов раскритиковала решение президента США Джо Байдена нанести удары по хуситам в Йемене без предварительного получения одобрения Конгресса.

"Это неприемлемое нарушение Конституции", - написала в социальных сетях член палаты представителей Прамила Джаяпал.

Ее поддержали законодатели-демократы Рашида Тлайб и Кори Буш, осудив "бесконечную войну" и назвав действия Байдена неконституционными.

Член палаты представителей Марк Покан также потребовал, чтобы Белый дом поработал с Конгрессом, прежде чем продолжать наносить удары.

"Соединенные Штаты не могут рисковать быть втянутыми в еще один десятилетний конфликт без разрешения Конгресса", - написал он в социальных сетях.

"Президент должен прибыть в Конгресс, прежде чем наносить удар по хуситам в Йемене и втягивать нас в другой ближневосточный конфликт. Это статья I Конституции. Я буду отстаивать это независимо от того, демократ или республиканец находится в Белом доме", - заявил, в свою очередь, в соцсетях член палаты представителей Ро Ханна.

С ним согласился и член Республиканской партии, сенатор Майк Ли: "Конституция имеет значение независимо от партийной принадлежности".

Тем временем некоторые республиканцы поддержали решение президента США.

Так, лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заявил, что приветствует удары, отметив, что применение силы "запоздало".

"Я надеюсь, что эти операции знаменуют собой устойчивый сдвиг в подходе администрации Байдена к Ирану и его доверенным лицам. Чтобы восстановить сдерживание и изменить расчеты Ирана, сами иранские лидеры должны поверить, что они заплатят значительную цену, если не откажутся от своей всемирной кампании террора", - отметил Макконнелл.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон также выразил поддержку действиям США и Великобритании.

"Эти действия вооруженных сил США и Великобритании давно назрели, и мы должны надеяться, что эти операции указывают на истинный сдвиг в подходе администрации Байдена к Ирану и его ставленникам, которые совершают такое зло и сеют такой хаос", - написал он в соцсетях.

"Америка всегда должна демонстрировать силу, особенно в эти опасные времена", - добавил Джонсон.

Высокопоставленный член комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что "это хороший первый шаг к восстановлению сдерживания в Красном море ".

"Я ценю, что администрация последовала совету наших региональных командиров и нанесла удары по критическим узлам на территории Йемена, контролируемой хуситами", - подчеркнул он.

Сенатор Рик Скотт также согласился, что нынешние действия США необходимо было предпринять несколько недель назад, так как "террористы знают только язык силы".

Свою поддержку решению администрации Байдена выразил и сенатор Линдси Грэм, добавив: "Я надеюсь, администрация Байдена понимает, что их политика сдерживания полностью провалилась".

Председатель Сенатского комитета по вооруженным силам от демократической партии Джек Рид также приветствовал "решительные действия Байдена против боевиков-хуситов", заявив, что ответ был "необходимым и пропорциональным".

"Эти удары в сочетании с неделями дипломатии посылают четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты будут продолжать предпринимать соответствующие действия для защиты нашего персонала, наших интересов и свободы судоходства по жизненно важным международным водным путям", - говорится в заявлении Рида.

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