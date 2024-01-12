https://news.day.az/world/1628800.html ВВС США отчитались о десятках ударов по позициям хуситов
ВВС США отчитались о десятках ударов по позициям хуситов
Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба американских ВВС.
"Центральные военно-воздушные силы США <...> нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном", - говорится в заявлении.
В частности, удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.
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