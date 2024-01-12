ВВС США отчитались о десятках ударов по позициям хуситов

Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба американских ВВС.

"Центральные военно-воздушные силы США <...> нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном", - говорится в заявлении.

В частности, удары были нанесены по складам боеприпасов и пусковым установкам.

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