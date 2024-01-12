Почти половина населения Земли не ждет, что 2024 год будет мирным

Каждый четвертый житель Земли ожидает, что наступивший 2024 год пройдет более мирно. При этом 40% ждут более неспокойного года. Это следует из данных глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) ассоциации агентств Gallup International, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Остальные (29%) респонденты ожидают того же, что и раньше. "Таким образом, опасения определенно преобладают, в отличие от периода двухлетней давности, когда глобальный индекс мира выявил почти равные доли оптимистов и пессимистов",- резюмируют социологи.

Больше всего тревожатся из-за возможных конфликтов жители Евросоюза (56%), США (59%) и Канады (53%). Противоположные настроения в странах глобального Юга и Востока, например, в Афганистане и Индонезии - там доля позитивных ожиданий составляет 68%. Уровень оптимизма относительно грядущего года выше среди мусульман (38%).

Для исследования "Конец года" социологи опросили больше 40 тыс. человек в 40 странах мира за период октябрь-декабрь 2023 года. Опросы проводили по национальным или городским выборкам.

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