В США рассказали, в чем сила Трампа

Залогом популярности экс-президента США Дональда Трампа среди избирателей стал правильный подход к вопросу о миграции на южной границе, внимание к экономическим проблемам страны и институциональному кризису в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американская газета New York Times.

"Вы не сможете победить противника, если откажетесь понять, что делает его грозным... Трамп правильно понял три важных вещи - или, по крайней мере, больше правильных, чем неправильных... самым важным геополитическим фактом столетия является массовая миграция людей с юга на север и с востока на запад, вызывающая тектонические демографические, культурные, экономические и, в конечном итоге, политические сдвиги. Трамп понял это с самого начала выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2015 году", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что второй фактор, который определяет "силу" и популярность Трампа среди избирателей - это то, что он "принес в Белый дом волну пессимизма". Речь идет, как пишет газета, о "вялом экономическом росте" и "падении уровня экономической активности" в США в последние 10 лет.

Третьим фактором популярности Трампа издание называет институциональный кризис в США, когда "научное сообщество (в университетах - прим. ред.), также по большей части либеральное, становилось все более нелиберальным", а "ФБР злоупотребляло своими полномочиями". В свою очередь, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и другие бюрократические учреждения общественного здравоохранения "провалили реакцию на пандемию".

В итоге, как подчеркивает издание, все это укрепило среди миллионов американцев ощущение того, что "либеральные элиты самодовольны, властны, истеричны и безнадежно оторваны от реальности".

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