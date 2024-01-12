Дэвид Кэмерон объяснил причины ударов по хуситам

Великобритания решила вместе с США нанести удары по позициям хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" для обеспечения безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

"Соединенное Королевство и США осуществили прицельные удары по военным объектам хуситов в Йемене. Безопасность британских судов и свобода навигации по всему Красному морю имеет первостепенное значение, и именно поэтому мы действуем", - написал министр в X (ранее Twitter).

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