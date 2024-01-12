Глава МИД Индии посетит Иран для обсуждения эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ближайшее время посетит Иран для обсуждения обострения кризиса на Ближнем Востоке и привлечения иранского руководства к деятельности по смягчению глобальных проблем в ближневосточном регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hindustan Times.

Как подчеркивает газета, визит состоится на фоне удара, нанесенного США и Великобританией по позициям хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Иран назвал эти действия произволом, а также нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Предполагается, что во время визита главы МИД Индии в Иран, который должен состояться в ближайшие дни, глава индийского внешнеполитического ведомства проведет встречу со своим коллегой Хосейном Амиром Абдоллахаяном, а также попытается встретиться с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ожидается, что переговоры будут откровенными, поскольку Индия обеспокоена как ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа, так и нападениями хуситов на коммерческие суда.

Планируется также обсудить торговый коридор Север-Юг, который проходит через порт Чабахар в Иране, и ситуацию с безопасностью на Кавказе в связи с продолжающимся азербайджано-армянским конфликтом. МИД Индии пока официально не подтвердил информацию о готовящейся поездке.

Индия поддерживает решение о создании двух государств, которое, по мнению Дели, положит конец палестино-израильскому конфликту. Но она выступает против использования терроризма в политических целях, а также против необоснованных нападений хуситов на коммерческое судоходство. Страна участвует в обеспечении безопасности в Аравийском море, отправив в регион от шести до десяти военных кораблей.

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