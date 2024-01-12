https://news.day.az/world/1628874.html В Армении арестовали военнослужащего, застрелившего офицера
В Армении арестовали военнослужащего, застрелившего офицера
В Армении арестован военнослужащий сверхсрочной службы, подозреваемый в убийстве офицера Карена Карапетяна.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
По версии следствия, в результате конфликта, произошедшего между сверхсрочником и офицером, Карапетян был убит выстрелом из автомата.
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