В Армении арестовали военнослужащего, застрелившего офицера

В Армении арестован военнослужащий сверхсрочной службы, подозреваемый в убийстве офицера Карена Карапетяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

По версии следствия, в результате конфликта, произошедшего между сверхсрочником и офицером, Карапетян был убит выстрелом из автомата.

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