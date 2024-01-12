Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности

Великобритания и Украина подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ будет подписан в Киеве 12 января премьер-министром королевства Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте британского правительства.

В сообщении говорится, что Сунак посетит Киев 12 января, чтобы представить новый крупный пакет поддержки и подтвердить тесное партнерство Великобритании и Украины.

"Позже сегодня премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности", - подчеркивается в заявлении.

Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году; Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение. Соглашение призвано стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства между Украиной и Великобританией, отметили в правительстве.

Соглашение формализует ряд поддержки, которую Британия оказывала и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество. Оно также обязывает Лондон консультироваться с Киевом в случае нападения на страну и предоставлять "быструю и постоянную" помощь для защиты.

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