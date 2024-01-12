Великобритания пока не планирует новых ударов по хуситам в Йемене

Британские военные пока не намерены продолжать удары по йеменским мятежникам-хуситам, сообщил в пятницу замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Прямо сейчас новые миссии не планируют, и это важно. Прошлой ночью удары были ограниченными по масштабам, пропорциональными, необходимыми", - приводят его слова британские СМИ.

В свою очередь неназванный высокопоставленный представитель властей США заявил изданию ОАЭ The National, что США и Великобритания готовы к ответным атакам хуситов. По его словам, целями американских и британских военных стали объекты, связанные с ракетами и беспилотниками мятежников, а также с радарными установками.

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