https://news.day.az/world/1628894.html Армения готова открыть КПП на границе с Турцией
Армения готова открыть КПП на границе с Турцией
Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе с Турцией полностью отремонтирован и готов к эксплуатации.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Армении Карен Тамазян.
"Все таможенные и технические средства паспортного контроля и пограничной службы, все инфраструктуры готовы к обслуживанию должным образом", - сказал Карен Тамазян.
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