Армения готова открыть КПП на границе с Турцией

Контрольно-пропускной пункт "Маргара" на границе с Турцией полностью отремонтирован и готов к эксплуатации.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Армении Карен Тамазян.

"Все таможенные и технические средства паспортного контроля и пограничной службы, все инфраструктуры готовы к обслуживанию должным образом", - сказал Карен Тамазян.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!