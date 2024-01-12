МИД РФ прокомментировал нацистский марш в Ереване

Глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова прокомментировала нацистский марш, который прошел в начале января в Ереване, передает Day.Az.

"Мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествие группы фашиствующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали участникам сходки, которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию скидывая руки в нацистском приветствии. Сожаление вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур. Мы убеждены, что необходимо пресекать любые проявления нацизма", - сказала она.

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