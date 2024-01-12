Армяне ограбили русскую женщину с инвалидностью.

Как передает Day.Az, со ссылкой на российские телеграм-каналы, ситуация произошла в Москве (район ВДНХ). У женщины сломался холодильник и она позвонила по первому попавшемуся номеру из интернета. Приехавшие армянские мастера начали разводить еë на 20 тысяч рублей, мать набрала сыну, он сразу приехал к ней. Как только армяшки узнали, что едет сын они, угрожая ножом, заставили женщину отдать 10 тысяч рублей и ретировались.

После приезда сын начал звонить по номеру вызова. Ответивший ему Артур Алоян угрожал расправой, в случае написания заявления. Как выяснилось, данная банда орудует более года. Армянские бандиты звонят со своих личных номеров, передвигаются на своей личной машине.

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