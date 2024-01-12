Пашинян вернул должность уволенному директору СНБ Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил на должность директора Службы национальной безопасности страны Армена Абазяна, уволенного ранее в пятницу указом президента республики Ваагна Хачатуряна, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении", - говорится в решении Пашиняна, распространенном пресс-службой правительства.

Ранее в пятницу президент Армении, основываясь на предложении премьер-министра Армении, освободил Абазяна с должности директора Службы национальной безопасности.

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