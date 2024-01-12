В Польше заявили о сотрудничестве со следствием в деле о «Северных потоках»

Польша сотрудничает со следствием по расследованию дела о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом заявил польский министр без портфеля, отвечающий за разведывательные службы страны, Томаш Семоняк, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр опроверг информацию о том, что Польша препятствует расследованию. Он подчеркнул, что прокуратура страны предоставляет информацию, помогает европейским следователям и может выделить больше ресурсов на расследование, если потребуется. "Были встречи немецких и польских прокуроров по этому делу, и ни в одной области не было никаких сигналов о каком-либо недовольстве других лиц, которые занимались этими делами", - констатировал Семоняк.

"Из того, что я смог определить, не было ни одной ситуации, в которой было бы отсутствие сотрудничества или какая-либо преднамеренная ошибка, допущенная кем-либо", - заключил он.