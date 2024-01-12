США хотят заменить российский уран для АЭС на собственный

Министерство энергетики США объявило тендер на поставки обогащенного урана для ядерных реакторов нового поколения с целью сокращения зависимости от российского ядерного топлива. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американское ведомство намерено заключить контракты с компаниями, предоставляющими услуги по обогащению урана, сроком до 10 лет. Подрядчики должны организовать производство на территории США.

В настоящее время обогащенный уран для американских АЭС поставляет российская компания "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом"). Однако после начала спецоперации в Украине США стремятся максимально сократить зависимость от поставок из России.

По словам министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, рост производства урана высокого обогащения внутри страны позволит стимулировать внедрение передовых ядерных реакторов и укрепит энергобезопасность.

В настоящее время атомная энергетика обеспечивает почти половину безуглеродного электричества в США. Поэтому отказ от российского урана является частью усилий Вашингтона по декарбонизации экономики и переходу на чистую энергетику.

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