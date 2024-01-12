Британия примет меры против хуситов для самообороны

Дополнительные меры против йеменских хуситов - движения "Ансар Аллах" - готова принять Великобритания для самообороны. Об этом в пятницу, 12 января, заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон телеканалу Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, глава МИД Британии возложил на хуситов ответственность за эскалацию в районе Красного моря.

Ранее движение "Ансар Аллах" пригрозило принять меры в ответ на удары США и Великобритании по столице Йемена Сане и портовым городам, которые не смогли пережить 11 человек. Массированную атаку произвели в ночь на 12 января.

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