https://news.day.az/world/1628934.html У российского посольства в Афинах обнаружили подозрительный конверт
У российского посольства в Афинах обнаружили подозрительный конверт
У российского посольства в Афинах нашли подозрительный конверт с белым порошком. Об этом сообщает афинская газета Naftemporiki, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"По информации, переданной общественным телевидением, в конверте находился порошок неизвестного на данный момент состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия были вызваны полицейские силы, а также пожарная команда для проведения проверки.
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