У российского посольства в Афинах обнаружили подозрительный конверт

У российского посольства в Афинах нашли подозрительный конверт с белым порошком. Об этом сообщает афинская газета Naftemporiki, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По информации, переданной общественным телевидением, в конверте находился порошок неизвестного на данный момент состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия были вызваны полицейские силы, а также пожарная команда для проведения проверки.

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