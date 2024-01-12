Больница "Аш-Шифа" в Газе частично возобновила работу

Больничный комплекс "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, крупнейшее медучреждение анклава, частично возобновил работу. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Команда [ВОЗ] сообщила, что "Аш-Шифа", в прошлом крупнейшая больница Газы, возобновила работу", - сказано в сообщении на странице главы организации в X (ранее Twitter).

"Частичное возобновление работы [больницы] "Аш-Шифа" означает, что возрастут ее потребности в топливе и медикаментах", - отметил глава ВОЗ. По его словам, сотрудники организации, которые доставили в больницу топливо, сообщили о возобновлении хирургических операций, гинекологических обследований и радиологических исследований.

Израильские силы 3 ноября 2023 года атаковали территорию, прилегающую к центральной больнице "Аш-Шифа" административного центра сектора Газа. В середине того же месяца израильские военные начали штурм больницы, где, по их данным, находился основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. Штурм больницы, в которой укрывались тысячи людей, сопровождался интенсивными авиаударами ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), что вызвало осуждение международного сообщества. В конце ноября израильские военные покинули больничный комплекс.

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