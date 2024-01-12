В США оценили попытки отстранить Трампа от выборов

Попытки в США отстранить экс-президента страны Дональда Трампа от выборов - это подрыв воли простых американцев. Об пишет американская газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Попытки не допустить господина Трампа к президентским выборам 2024 года - это вопиющая попытка подорвать волю народа и ужасная глупость", - говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что вдохновители соответствующей политики "не заботятся об основных принципах демократии" в США. Кроме того, сторонников недопуска Трампа к выборам 2024 года также "не волнует, что происходит с судебной властью" в стране.

Как подчеркивает издание, независимо от решения Верховного суда относительно участия Трампа в выборах "судьи будут подвергнуты резкой критике со стороны огромного числа американцев".

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