Британия не планирует наносить новые удары по позициям хуситов в Йемене

Власти Великобритании не планируют осуществлять новые удары по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене, но продолжат внимательно следить за обстановкой в регионе. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства, слова которого приводит агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что глава британского правительства Риши Сунак выступит в парламенте 15 января с заявлением относительно авиаударов по позициям хуситов. При этом премьер не намерен задним числом проводить парламентское голосование о целесообразности проведенных ударов.

"Таких планов нет. Как мы говорили, размещение вооруженных сил является исключительным правом. У правительства нет никаких юридических обязательств получать формальное одобрение парламента", - сказал представитель премьера.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

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