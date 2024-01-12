Акции судоходных компаний резко подорожали на фоне атаки США на Йемен

Акции судоходных компаний начали резко дорожать после совместной атаки вооруженных сил США и Великобритании на Йемен. Об этом со ссылкой на данные торговых площадок сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость ценных бумаг немецкой Hapag-Lloyd AG на фоне обстрела Йемена увеличилась на 4,8 процента, а акций датской AP Moller-Maersk A/S - на 3,9 процента. Также бумаги европейских нефтяных гигантов Shell Plc и TotalEnergies SE выросли более чем на один процент одновременно с ростом цен на сырье.

Подорожание акций вызвали опасения роста стоимости грузоперевозок из-за необходимости прокладывать новые маршруты в обход зоны конфликта в Красном море. Обострение столкновений приведет к удорожанию фрахта, заявил аналитик Bloomberg Intelligence Ли Класкоу. Ставки на фрахт навалочных грузов для крупных поставок с начала года уже поднялись на 75 процентов. С начала января бумаги Hapag-Lloyd выросли почти на 20, а Maersk - примерно на 9 процентов, добавил он.

Ряд экспертов называет влияние атак на рынок грузоперевозок временным. По мнению стратега Liberum Йоахима Клемента, инвестбанк не ожидает длительного воздействия на инфляцию или серьезного долгосрочного изменения в доходах логистических и судоходных компаний.

Военная операция США и Британии стала ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей со стороны йеменских хуситов. Нападения начались в знак поддержки сектора Газа, в котором проводится военная операция Израиля. После атак на танкеры руководство нефтегазового концерна BP приняло решение полностью прекратить транзит грузов в акватории Красного моря. На аналогичный шаг решились в норвежской государственной энергокомпании Equinor и датском логистическом гиганте Maersk.

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