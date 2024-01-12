https://news.day.az/world/1628992.html Германия поддержала удары США и Британии по хуситам
Германия поддержала удары США и Британии по хуситам
Германия поддерживает удары США и Великобритании по хуситам в Йемене. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит немецкая газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"(Удары проведены - прим. ред.) в соответствии с индивидуальным и коллективным правом на самооборону, предусмотренным Уставом Организации Объединенных Наций... Эта реакция пользуется нашей политической поддержкой", - заявила Бербок.
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