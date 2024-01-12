Израиль ответил на возобновление обстрелов из Ливана
Израильские военные зафиксировали новые обстрелы со стороны Ливана и нанесли ответные удары, в течение дня атакам также подвергались объекты вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" на территории арабской республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В течение дня был зафиксирован ряд запусков из Ливана в направлении нескольких населенных пунктов на севере Израиля. Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня и другим районам в Ливане", - говорится в заявлении.
"Кроме того, некоторое время назад истребители израильских ВВС нанесли удар по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в поселках Эль-Ляббуна, Рамия и Аита-эш-Шааб в Ливане", - добавили в пресс-службе.
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