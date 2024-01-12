https://news.day.az/world/1629018.html Армения лишилась сухопутной дороги в Россию
Армения лишилась сухопутной дороги в Россию
Дорога из Грузии в Россию через МАПП "Верхний Ларс" закрыта для большегрузов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил таможенный атташе посольства РА в России Ваан Акопян.
"Из-за снега и гололеда на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс Крестовый перевал закрыт в обоих направлениях для грузового транспорта", - сообщил Акопян.
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